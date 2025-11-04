SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Civil da Bahia contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho resultou na prisão de 31 suspeitos na manhã desta terça-feira (4).

A Operação Freedom tem como o objetivo de desarticular os núcleos armado e financeiro do Comando Vermelho no estado, com cumprimento 90 ordens judiciais. Até as 7h desta terça, haviam sido cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e 31 de prisão na Bahia e do Ceará.

Nenhuma pessoa foi morta.

Os alvos operação são suspeitos de crimes como homicídios e tráfico de drogas em Salvador e outras cidades da Bahia. Os resultados da operação devem contribuir para a elucidação de cerca de 30 assassinatos ocorridos na capital baiana, informa a Polícia Civil.

Em Salvador, as ações se concentram nos bairros da Liberdade, Pernambués, Narandiba, Uruguai e Areia Branca, todas aéreas de atuação do Comando Vermelho. A operação também busca suspeitos nos municípios de Aratuípe e Ilhéus, na Bahia, e Eusébio, no Ceará.

A Justiça ainda determinou o bloqueio de 51 contas bancárias ligadas ao grupo investigado.

Mais de 400 policiais civis e militares participam da operação, cujo objetivo é enfraquecer a estrutura criminosa, apreender armas e bens, prender lideranças e interromper o fluxo de recursos ilícitos usados para sustentar o domínio territorial e a prática de homicídios.

A operação conta com o apoio da Polícia Civil do Ceará e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Bahia, que reúne forças de segurança federais e estaduais na Bahia.

Na semana passada, uma operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro que deixou ao menos 121 mortos na última terça-feira (28) e foi a mais letal da história do Brasil.

A Operação Contenção indicou a existência de um esquema de intercâmbio e de proteção entre o Comando Vermelho e os líderes de suas bases em estados do Norte e Nordeste que estavam no Rio de Janeiro.

A facção criminosa atua em ao menos 22 estados brasileiros, aponta o Relatório do Mapa de Orcrim (Organizações Criminosas) 2024, elaborado pelo Ministério da Justiça e divulgado em setembro do ano passado. O mesmo relatório revelou que ao menos 21 facções criminosas atuam na Bahia.

O Comando Vermelho se estabeleceu no estado a partir de 2020. As investigações apontam que este foi o ano em que o grupo criminoso do Rio de Janeiro absorveu a facção local Comando da Paz.

A aliança abriu novas rotas para a aquisição de drogas e armas no estado e acirrou a violência na disputa por territórios em bairros periféricos de Salvador e do interior, inclusive em municípios de pequeno porte.

A principal adversária é a facção local BDM (Bonde do Maluco), que é aliada do PCC (Primeiro Comando da Capital), de São Paulo.

A Bahia é líder em letalidade policial dentre os estados brasileiros em números absolutos. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que, entre janeiro e setembro, foram 1.252 mortes por ação policial.

O governo Jerônimo Rodrigues (PT) estipulou como meta reduzir em 10% por semestre os indicadores de mortes decorrentes de ações policiais ao longo de três anos.