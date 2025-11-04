Na conversa, o especialista comenta sobre a, que possui uma matriz energética limpa, além dos. A atração vai ao ar às, na

Formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), Claudio Angelo também é escritor de obras como A Espiral da Morte Como a Humanidade Alterou a Máquina do Clima, vencedor do Prêmio Jabuti, e O Silêncio da Motosserra: Quando o Brasil Decidiu Salvar a Amazônia. Durante o bate-papo, ele explica como o país se tornou uma das referências em matriz energética limpa: Quase 90% da nossa energia elétrica é renovável.

No entanto, o especialista ressalta que há vários aspectos negativos, mas o problema não é da fonte. É de comportamento, de regulação, de falta de salvaguardas [...]. É muito melhor você ter energia eólica e solar do que hidrelétrica que barra o rio e alaga o território de comunidades, destruindo biodiversidade ou energia fóssil, defende.

Segundo Claudio Angelo, o petróleo ainda é o principal produto de exportação brasileiro. Na prática, se você reduz a exploração, o PIB cai, a inflação e a gasolina aumentam. Não é só no Brasil, mas a gente precisa tomar uma decisão, afirma.

No programa da TV Brasil, o especialista avalia que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) ocorrerá em uma situação geopolítica completamente avessa à cooperação internacional, por várias razões, principalmente em relação aos Estados Unidos, que são o maior devedor climático do planeta e quem deveria contribuir com mais financiamento climático.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no YouTube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.