SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil tem 404.088 pessoas que se chamam Enzo, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que publicou nesta terça-feira (4) os nomes e os sobrenomes mais comuns no Brasil, de acordo com dados do Censo Demográfico 2022.

O nome é o 67° mais comum no país e representa 0,20% da população. Os dados podem ser consultados aqui.

Enzo se tornou popular no país a partir dos anos 2000, com o nascimento do filho da atriz Claudia Raia e Edson Celulari, em 1997, e passou a ganhar força de 2010 a 2019, com a geração Enzo, quando nasceram 248.289. A média de idade deles é de 6 anos.

O Censo contou 115.040 pessoas com nome Enzo entre 2020 e 2022.

Enzo é o 2º nome mais popular no Brasil com a letra E.

Segundo a pesquisa, Maria é o nome mais popular entre as mulheres, enquanto José lidera entre os homens. Silva ocupa o primeiro lugar entre os sobrenomes.

O Censo foi a campo a partir de 1º de agosto de 2022, após dois anos de atraso em razão das restrições da pandemia e da escassez de orçamento no governo Jair Bolsonaro (PL).