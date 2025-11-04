RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou nesta terça (4) os nomes e os sobrenomes mais comuns no Brasil, de acordo com dados do Censo Demográfico 2022.
Segundo a pesquisa, Maria é o nome mais popular entre as mulheres, enquanto José lidera entre os homens. Silva ocupa o primeiro lugar entre os sobrenomes ?veja abaixo.
A lista está disponível em um site do instituto chamado Nomes no Brasil. O IBGE organizou um evento de lançamento da plataforma no Rio de Janeiro.
A cerimônia foi agendada para as 10h, mas já era possível acessar os dados no site antes desse horário, algo incomum nas divulgações do instituto.
*
NOMES MAIS POPULARES DAS MULHERES
1º - Maria - 12.224.470 pessoas
2º - Ana - 3.929.951
3º - Francisca - 661.582
4º - Julia - 646.239
5º - Antonia - 552.951
6º - Juliana - 536.687
7º - Adriana - 533.801
8º - Fernanda - 520.705
9º - Márcia - 520.013
10º - Patricia - 499.140
NOMES MAIS POPULARES DOS HOMENS
1º - José - 5.141.822 pessoas
2º - João - 3.410.873
3º - Antonio - 2.231.019
4º - Francisco - 1.659.196
5º - Pedro - 1.613.671
6º - Carlos - 1.468.116
7º - Lucas - 1.332.182
8º - Luiz - 1.328.252
9º - Paulo - 1.326.222
10º - Gabriel - 1.201.030
SOBRENOMES MAIS POPULARES
1º - Silva - 34.030.104 pessoas
2º - Santos - 21.367.475
3º - Oliveira - 11.708.947
4º - Souza - 9.197.158
5º - Pereira - 6.888.212
6º - Ferreira - 6.226.228
7º - Lima - 6.094.630
8º - Alves - 5.756.825
9º - Rodrigues - 5.428.540
10º - Costa - 4.861.083
O Censo foi a campo a partir de 1º de agosto de 2022, após dois anos de atraso em razão das restrições da pandemia e da escassez de orçamento no governo Jair Bolsonaro (PL).