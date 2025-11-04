RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou nesta terça (4) os nomes e os sobrenomes mais comuns no Brasil, de acordo com dados do Censo Demográfico 2022.

Segundo a pesquisa, Maria é o nome mais popular entre as mulheres, enquanto José lidera entre os homens. Silva ocupa o primeiro lugar entre os sobrenomes ?veja abaixo.

A lista está disponível em um site do instituto chamado Nomes no Brasil. O IBGE organizou um evento de lançamento da plataforma no Rio de Janeiro.

A cerimônia foi agendada para as 10h, mas já era possível acessar os dados no site antes desse horário, algo incomum nas divulgações do instituto.

NOMES MAIS POPULARES DAS MULHERES

1º - Maria - 12.224.470 pessoas

2º - Ana - 3.929.951

3º - Francisca - 661.582

4º - Julia - 646.239

5º - Antonia - 552.951

6º - Juliana - 536.687

7º - Adriana - 533.801

8º - Fernanda - 520.705

9º - Márcia - 520.013

10º - Patricia - 499.140

NOMES MAIS POPULARES DOS HOMENS

1º - José - 5.141.822 pessoas

2º - João - 3.410.873

3º - Antonio - 2.231.019

4º - Francisco - 1.659.196

5º - Pedro - 1.613.671

6º - Carlos - 1.468.116

7º - Lucas - 1.332.182

8º - Luiz - 1.328.252

9º - Paulo - 1.326.222

10º - Gabriel - 1.201.030

SOBRENOMES MAIS POPULARES

1º - Silva - 34.030.104 pessoas

2º - Santos - 21.367.475

3º - Oliveira - 11.708.947

4º - Souza - 9.197.158

5º - Pereira - 6.888.212

6º - Ferreira - 6.226.228

7º - Lima - 6.094.630

8º - Alves - 5.756.825

9º - Rodrigues - 5.428.540

10º - Costa - 4.861.083

O Censo foi a campo a partir de 1º de agosto de 2022, após dois anos de atraso em razão das restrições da pandemia e da escassez de orçamento no governo Jair Bolsonaro (PL).