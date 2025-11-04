RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O príncipe William, herdeiro do trono do Reino Unido, visitou nesta terça-feira (4) a área de proteção ambiental de Guapimirim, na baía de Guanabara, que abriga a maior reserva de manguezais do estado do Rio de Janeiro.

Acompanhado de representantes do MMA (Ministério do Meio Ambinte) e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), o príncipe plantou mudas de mangue-vermelho, mangue-branco e mangue-preto. "Na próxima vez em que eu vier, isso tudo vai ser mangue", disse.

"Imagina um príncipe vir aqui na nossa área de manguezais, uma pessoa simples, põe a mão na lama junto com a gente?", disse Eugênia Maria dos Santos, que preside a cooperativa Manguezal Fluminense, criada com povos tradicionais para atuar em serviços ecológicos na reunião. "É importante para mostrar o manguezal."

A reserva de manguezais de Guapimirim tem cerca de 5.500 hectares de florestas em boas condições, uma área um pouco maior do que o município de Balneário Camboriú (SC). A área abriga 242 espécies de pássaros, 167 espécies de peixes, 34 espécies de répteis e 32 de mamíferos.

Antes de visitar o manguezal, o príncipe passou pela ilha de Paquetá, na zona norte do Rio, onde interagiu com moradores e conversou com lideranças locais. De lá, partiu em uma comitiva com seis embarcações, duas delas da Polícia Federal, além de dois jet ski do Corpo de Bombeiros. No caminho, passou ainda por um viveiro de cultivo de peixes na baía de Guanabara.

William cumpre no Rio uma série de agendas antes de embarcar para Belém, onde representará o pai, rei Charles 3º, na COP30, a conferencia das Nações Unidas sobre o clima.

Nesta terça, participa ainda de um encontro com autoridades e lideranças empresariais para tratar de investimentos em proteção da floresta. Na segunda, ele recebeu do prefeito Eduardo Paes a chave da cidade do Rio de Janeiro, foi ao Maracanã se encontrar com lideranças jovens e terminou o doa jogando vôlei de praia com a atleta olímpica Carol Solberg na praia de Copacabana.

A viagem ocorre em meio a uma situação delicada na família real britânica, após a retirada dos últimos títulos e da residência oficial do príncipe Andrew, irmão de Charles, acusado por uma das vítimas do americano Jeffrey Epstein.

Ele encerra sua visita ao Rio com a entrega do prêmio Earthshot, concedido por sua fundação a soluções ambientais inovadoras.