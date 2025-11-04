BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Uma equipe de reportagem estrangeira sofreu um assalto no início da tarde de domingo (2) no mercado Ver-O-Peso, o principal cartão postal de Belém.

A dupla está na capital paraense para a COP30, a conferência sobre mudanças climáticas da ONU (Organização das Nações Unidas), que começa na próxima segunda (10).

Uma repórter argentina e um cinegrafista foram ameaçados com facas próximo da Feira do Açaí e tiveram seus pertences levados.

Segundo boletim de ocorrência, ao qual a reportagem teve acesso, os jornalistas foram surpreendidos pelos criminosos enquanto caminhavam em direção à estação das docas. A mulher chegou a ser enforcada quando teve seu colar arrancado à força.

O documento não tem a nacionalidade do cinegrafista. A Polícia Civil do Pará não forneceu mais detalhes sobre as vítimas.

Ainda de acordo com o boletim, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) passava pelo local, ouviu os jornalistas pedindo socorro e prestou assistência. A Polícia Militar do Pará afirmou que prendeu um suspeito de 19 anos e apreendeu um adolescente, de 16.

Os pertences foram recuperados e devolvidos. Os dois jornalistas prestaram depoimento na Delegacia do Turista e registraram boletim de ocorrência na Central de Polícia de São Brás.

A COP30 deve reunir milhares de pessoas em Belém e a segurança de autoridades e outros participantes é um dos desafios da organização.

Nesta segunda (3), o presidente Lula (PT) decretou uma GLO (Garantia de Lei e Ordem) para permitir que as Forças Armadas atuem na segurança pública da cidade durante o evento. Belém é a 10ª capital mais violenta do país, com 26,4 mortes para cada 100 mil habitantes, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Tags:

Belém