BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A CPI do Crime Organizado no Senado aprovou nesta terça-feira (4) convites para ouvir governadores, entre eles Cláudio Castro (RJ) e Tarcísio de Freitas (SP), além dos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e José Mucio (Defesa), do governo Lula.
Os requerimentos foram apresentados pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI e autor do pedido que deu origem à comissão. Ao todo, 38 pessoas foram convidadas.
A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Senado sobre o crime organizado foi instalada nesta terça e será presidida por um governista, o senador Fabiano Contarato (PT-ES).
A escolha trouxe alívio ao governo federal, que temia que a CPI, sob controle da oposição, pudesse gerar ainda mais desgaste político para a gestão Lula.
O placar foi de 6 a 5 na disputa contra o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que passou a ser o vice-presidente da comissão.
A CPI terá 11 titulares e 7 suplentes. Os nomes dos titulares são Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Magno Malta (PL-ES), Marcos do Val (Podemos-ES), Marcio Bittar (PL- AC) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS).
Além de Rogério Carvalho (PT-SE), Fabiano Contarato (PT-ES), Otto Alencar (PSD-BA), Jorge Kajuru (PSB-GO), Angelo Coronel (PSD-BA) e Alessandro Vieira (MDB-SE).
"Não permitirei que o debate sobre segurança pública seja sequestrado por discursos fáceis e populistas. O combate ao crime organizado exige seriedade e inteligência, não pirotecnia", disse o presidente da CPI após a escolha.
Na ocasião, o relator também apresentou o plano de trabalho, que será dividido em eixos temáticos.
DIVISÃO DO PLANO DE TRABALHO
- Domínio territorial;
- Lavagem de dinheiro;
- Sistema prisional;
- Corrupção ativa e passiva em todos os setores;
- Rotas para transporte de mercadorias ilícitas;
- Crimes praticados por facções (tráfico de armas, contrabando, sonegação, furto, estelionato, crimes digitais);
- Necessidade de integração dos órgãos, com destaque para as rotas usadas por facções;
- Prevenção e repressão ao crime;
- Orçamento.
PESSOAS CONVIDADAS
*GOVERNO FEDERAL**
- Ricardo Lewandowski, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública;
- José Mucio Monteiro Filho, Ministro de Estado da Defesa;
- Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal;
- Leandro Almada da Costa, Diretor de Inteligência Policial da Polícia Federal;
- Antônio Glautter de Azevedo Morais, Diretor de Inteligência Penal da Senappen;
- Luiz Fernando Corrêa, Diretor-Geral da Abin
**ESTADOS**
- Clécio Luís, governador do Estado do Amapá;
- Cézar Vieira, Secretário de Justiça e Segurança Pública do Amapá;
- Jerônimo Rodrigues, Governador do Estado da Bahia;
- Marcelo Werner Derschum Filho, Secretário de Segurança Pública da Bahia;
- Raquel Lyra, Governadora do Estado de Pernambuco;
- Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, Secretário de Defesa Social de Pernambuco;
- Elmano de Freitas, Governador do Estado do Ceará;
- Antonio Roberto Cesário de Sá, Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará;
- Paulo Dantas, Governador do Estado de Alagoas;
- Flávio Saraiva, Secretário de Segurança Pública de Alagoas;
- Jorginho Melo, Governador do Estado de Santa Catarina;
- Flávio Rogério Pereira Graff, Secretário de Segurança Pública de Santa Catarina;
- Ratinho Júnior, Governador do Estado do Paraná;
- Hudson Leôncio Teixeira, Secretário de Segurança Pública do Paraná;
- Eduardo Leite, Governador do Estado do Rio Grande do Sul;
- Mario Ikeda, Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul;
- Ibaneis Rocha, Governador do Distrito Federal;
- Sandro Torres Avelar, Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;
- Cláudio Castro, Governador do Estado do Rio de Janeiro;
- Victor Cesar Carvalho dos Santos, Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro;
- Tarcísio de Freitas, Governador do Estado de São Paulo;
- Guilherme Muraro Derrite, Secretário de Segurança Pública de São Paulo.
ESPECIALISTAS EM SEGURANÇA PÚBLICA
- Lincoln Gakiya, Promotor de Justiça;
- Renato Sérgio de Lima, Diretor Presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública;
- Joana da Costa Martins Monteiro, Professora e pesquisadora;
- Leandro Piquet Carneiro, Professor e pesquisador.
JORNALISTAS
- Josmar Jozino, jornalista investigativo do portal UOL;
- Rafael Soares, jornalista investigativo do jornal O Globo;
- Cecília Olliveira, jornalista investigativa e fundadora do Instituto Fogo Cruzado;
- Bruno Paes Manso, jornalista investigativo e pesquisador do NEV-USP;
- Allan de Abreu, jornalista investigativo da revista Piauí;
- Rodrigo Pimentel, articulista e consultor em segurança pública.