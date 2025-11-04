BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A CPI do Crime Organizado no Senado aprovou nesta terça-feira (4) convites para ouvir governadores, entre eles Cláudio Castro (RJ) e Tarcísio de Freitas (SP), além dos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e José Mucio (Defesa), do governo Lula.

Os requerimentos foram apresentados pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI e autor do pedido que deu origem à comissão. Ao todo, 38 pessoas foram convidadas.

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Senado sobre o crime organizado foi instalada nesta terça e será presidida por um governista, o senador Fabiano Contarato (PT-ES).

A escolha trouxe alívio ao governo federal, que temia que a CPI, sob controle da oposição, pudesse gerar ainda mais desgaste político para a gestão Lula.

O placar foi de 6 a 5 na disputa contra o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que passou a ser o vice-presidente da comissão.

A CPI terá 11 titulares e 7 suplentes. Os nomes dos titulares são Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Magno Malta (PL-ES), Marcos do Val (Podemos-ES), Marcio Bittar (PL- AC) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Além de Rogério Carvalho (PT-SE), Fabiano Contarato (PT-ES), Otto Alencar (PSD-BA), Jorge Kajuru (PSB-GO), Angelo Coronel (PSD-BA) e Alessandro Vieira (MDB-SE).

"Não permitirei que o debate sobre segurança pública seja sequestrado por discursos fáceis e populistas. O combate ao crime organizado exige seriedade e inteligência, não pirotecnia", disse o presidente da CPI após a escolha.

Na ocasião, o relator também apresentou o plano de trabalho, que será dividido em eixos temáticos.

DIVISÃO DO PLANO DE TRABALHO

- Domínio territorial;

- Lavagem de dinheiro;

- Sistema prisional;

- Corrupção ativa e passiva em todos os setores;

- Rotas para transporte de mercadorias ilícitas;

- Crimes praticados por facções (tráfico de armas, contrabando, sonegação, furto, estelionato, crimes digitais);

- Necessidade de integração dos órgãos, com destaque para as rotas usadas por facções;

- Prevenção e repressão ao crime;

- Orçamento.

PESSOAS CONVIDADAS

*GOVERNO FEDERAL**

- Ricardo Lewandowski, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública;

- José Mucio Monteiro Filho, Ministro de Estado da Defesa;

- Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal;

- Leandro Almada da Costa, Diretor de Inteligência Policial da Polícia Federal;

- Antônio Glautter de Azevedo Morais, Diretor de Inteligência Penal da Senappen;

- Luiz Fernando Corrêa, Diretor-Geral da Abin

**ESTADOS**

- Clécio Luís, governador do Estado do Amapá;

- Cézar Vieira, Secretário de Justiça e Segurança Pública do Amapá;

- Jerônimo Rodrigues, Governador do Estado da Bahia;

- Marcelo Werner Derschum Filho, Secretário de Segurança Pública da Bahia;

- Raquel Lyra, Governadora do Estado de Pernambuco;

- Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, Secretário de Defesa Social de Pernambuco;

- Elmano de Freitas, Governador do Estado do Ceará;

- Antonio Roberto Cesário de Sá, Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará;

- Paulo Dantas, Governador do Estado de Alagoas;

- Flávio Saraiva, Secretário de Segurança Pública de Alagoas;

- Jorginho Melo, Governador do Estado de Santa Catarina;

- Flávio Rogério Pereira Graff, Secretário de Segurança Pública de Santa Catarina;

- Ratinho Júnior, Governador do Estado do Paraná;

- Hudson Leôncio Teixeira, Secretário de Segurança Pública do Paraná;

- Eduardo Leite, Governador do Estado do Rio Grande do Sul;

- Mario Ikeda, Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul;

- Ibaneis Rocha, Governador do Distrito Federal;

- Sandro Torres Avelar, Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

- Cláudio Castro, Governador do Estado do Rio de Janeiro;

- Victor Cesar Carvalho dos Santos, Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro;

- Tarcísio de Freitas, Governador do Estado de São Paulo;

- Guilherme Muraro Derrite, Secretário de Segurança Pública de São Paulo.

ESPECIALISTAS EM SEGURANÇA PÚBLICA

- Lincoln Gakiya, Promotor de Justiça;

- Renato Sérgio de Lima, Diretor Presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública;

- Joana da Costa Martins Monteiro, Professora e pesquisadora;

- Leandro Piquet Carneiro, Professor e pesquisador.

JORNALISTAS

- Josmar Jozino, jornalista investigativo do portal UOL;

- Rafael Soares, jornalista investigativo do jornal O Globo;

- Cecília Olliveira, jornalista investigativa e fundadora do Instituto Fogo Cruzado;

- Bruno Paes Manso, jornalista investigativo e pesquisador do NEV-USP;

- Allan de Abreu, jornalista investigativo da revista Piauí;

- Rodrigo Pimentel, articulista e consultor em segurança pública.