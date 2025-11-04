BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes se reuniu nesta terça-feira (4) com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). O encontro, que durou pouco mais de uma hora, não constava nas agendas oficiais. Alcolumbre se limitou a dizer à imprensa que "com certeza tratamos de segurança".

Depois da reunião, o presidente do Senado divulgou uma nota em que afirma que "foram discutidas ações para o combate ao crime organizado, além do uso de tecnologias para o enfrentamento à criminalidade no Brasil".

"O presidente Alcolumbre reafirmou o compromisso do Congresso Nacional de contribuir, de forma responsável e democrática, com soluções legislativas para fortalecer a segurança pública e proteger a vida dos brasileiros", afirmou, destacando também a instalação da CPI do crime organizado.

Moraes é o atual relator da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) das Favelas, decisão que impõe uma série de regras à atuação da polícia para evitar ilegalidades e abusos. A ação estava aos cuidados do ministro Luís Roberto Barroso, recém-aposentado.

O ministro do Supremo se encontrou com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), nesta segunda (3) diante da megaoperação contra o Comando Vermelho que se transformou na mais letal da história do país.

Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, Moraes afirmou a interlocutores que a reunião foi boa e produtiva. Segundo o relato de Moraes, Castro e integrantes de sua equipe de segurança foram preparados para a agenda e apresentaram todos os dados solicitados por ele.

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, chegou ao Senado quando a reunião estava em curso, mas conversou a sós com Alcolumbre na sequência.