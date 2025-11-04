SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - As forças de segurança da Bahia lideraram uma ofensiva contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho nesta terça-feira (4) que resultou na prisão de 37 suspeitos.

A Operação Freedom, liderada pela Polícia Civil, teve como o objetivo de desarticular os núcleos armado e financeiro do Comando Vermelho que atua no bairro da Liberdade, em Salvador.

Um suspeito foi morto no bairro do Uruguai, em Salvador. A Polícia Civil informou que ele resistiu à prisão e atirou contra os policiais.

Dentre os presos estão Luís Lázaro Santana Alves, apontado como líder da facção criminosa do bairro da Liberdade e Marielle Silva Santos, esposa dele e suspeita de ser responsável pela lavagem de dinheiro do grupo criminoso. Os dois foram localizados em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Os alvos operação são suspeitos de crimes como homicídios e tráfico de drogas em Salvador. Segundo a Polícia Civil, os resultados da operação devem contribuir para a elucidação de cerca de 30 assassinatos ocorridos na capital baiana.

Nove mulheres foram presas na operação, sendo a maioria investigada por crimes de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico.

Em Salvador, o cumprimento das ações se concentrou nos bairros da Liberdade, Pernambués, Narandiba, Uruguai e Areia Branca, todas áreas de atuação do Comando Vermelho. A operação também prendeu suspeitos nos municípios de Aratuípe e Ilhéus, no sul da Bahia.

A Justiça ainda determinou o bloqueio de 51 contas bancárias ligadas ao grupo investigado. Os investigadores estimam que os valores em cada conta bancárias podem chegar a R$ 1 milhão.

Mais de 400 policiais civis e militares participam da operação, cujo objetivo é enfraquecer a estrutura criminosa, apreender armas e bens, prender lideranças e interromper o fluxo de recursos ilícitos usados para sustentar o domínio territorial e a prática de homicídios.

A operação conta com o apoio da Polícia Civil do Ceará e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Bahia, que reúne forças de segurança federais e estaduais na Bahia.

Na semana passada, uma operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro que deixou ao menos 121 mortos na última terça-feira (28) e foi a mais letal da história do Brasil.

A Operação Contenção indicou a existência de um esquema de intercâmbio e de proteção entre o Comando Vermelho e os líderes de suas bases em estados do Norte e Nordeste que estavam no Rio de Janeiro.

A facção criminosa atua em ao menos 22 estados brasileiros, aponta o Relatório do Mapa de Orcrim (Organizações Criminosas) 2024, elaborado pelo Ministério da Justiça e divulgado em setembro do ano passado. O mesmo relatório revelou que ao menos 21 facções criminosas atuam na Bahia.

O Comando Vermelho se estabeleceu no estado a partir de 2020. As investigações apontam que este foi o ano em que o grupo criminoso do Rio de Janeiro absorveu a facção local Comando da Paz.

A aliança abriu novas rotas para a aquisição de drogas e armas no estado e acirrou a violência na disputa por territórios em bairros periféricos de Salvador e do interior, inclusive em municípios de pequeno porte.

A principal adversária é a facção local BDM (Bonde do Maluco), que é aliada do PCC (Primeiro Comando da Capital), de São Paulo.

A Bahia é líder em letalidade policial dentre os estados brasileiros em números absolutos. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que, entre janeiro e setembro, foram 1.252 mortes por ação policial.

O governo Jerônimo Rodrigues (PT) estipulou como meta reduzir em 10% por semestre os indicadores de mortes decorrentes de ações policiais ao longo de três anos.