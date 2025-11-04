A medida se dá em virtude da realização da Cúpula do Clima , evento preparatório que reunirá chefes de Estado e representantes de diversos países. O evento antecederá a abertura oficial da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

A iniciativa tem como objetivo facilitar a organização das atividades administrativas, o deslocamento da população e das delegações internacionais, considerando o aumento do fluxo de pessoas e o reforço na logística local durante os eventos, explicou o MGI, em nota.

A Cúpula do Clima deve contar com a participação de 143 delegações. Na programação da cúpula, está prevista uma plenária que será aberta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 6, e que permanecerá aberta até o final do dia 7 ou quando encerrarem os discursos nacionais dos líderes inscritos. Nos dois dias também haverá sessões temáticas.

No Brasil, pela primeira vez, esse momento será deslocado do calendário oficial da COP, mas cumprirá a função de orientação e impulsionamento da etapa de negociações.

Já a COP30 terá início no dia 10 a e vai até o dia 21 de novembro. O principal objetivo da COP é definir medidas necessárias para limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5ºC até o final deste século, acelerando a implementação do que foi negociado nas COPs anteriores, principalmente a de 2015, em Paris.

