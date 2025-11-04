SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados nesta terça-feira (4) revelaram que Maria e José são os nomes mais comuns do país, segundo os dados verificados no Censo Demográfico 2022. A plataforma, chamada de Nomes no Brasil, também permite a consulta a qualquer nome ou sobrenome, e permite ver que 31 pessoas residentes no Brasil têm o sobrenome Bosta.

Os dados também indicam que 152 brasileiros têm o sobrenome Piroca, sendo que 82 viviam, em 2022, em Santa Catarina, e 55, no Rio Grande do Sul. A população com sobrenome Caralho, que parece ser um erro na hora do registro, chegou a 925 pessoas. A maior proporção está em Niterói (RJ), com 0,004% da população.

Já o seriado "Jaspion", sucesso nos anos 1990, também parece ter inspirado os progenitores de 53 brasileiros. A mediana, idade que divide os mais novos e os mais velhos, é de 32 anos. O estado de São Paulo tem 20 dos 32 no país com um sobrenome que pode ser relacionado a outro herói: Batman.

Já os Vandame são 48, com idade mediana de 25 anos.

Os recenseadores também encontraram 308 pessoas chamadas Britney, cuja mediana de idade é 15 anos. O período com mais registros foi de 2000 a 2009 -houve queda no levantamento mais recente.

Já as 36 pessoas com nome Madonna têm uma mediana de 33 anos. Madona, com apenas uma letra "n", são 99 -todas no estado de São Paulo. O nome da cantora Gretchen também chegou a 192 pessoas em 2022. Foram 29 pessoas nascidas de 1970 a 1979 registradas com o nome, e 132 no período de 1980 a 1989.

Além disso, Neymar era o nome de 2.443 pessoas em 2022, segundo a plataforma. Já nomes que parecem ser variações de Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid, também somam algumas centenas, como Kilian (219) e Killian (220), ambos com maioria nascida de 2010 a 2019. Já 138 pessoas tinham o nome exatamente igual ao do francês, com mediana também de dois anos de idade.

A lei de registros públicos, originalmente de 1973 e modificada em 2022, diz que "o oficial de registro civil não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores." O agente também pode, caso os pais se recusem a aceitar sua decisão, comunicar um juiz do problema.