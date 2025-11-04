SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump voltou atrás e anunciou nesta terça-feira (4) a indicação de Jared Isaacman, aliado do bilionário Elon Musk, para o cargo de administrador da Nasa.

Até então, o cargo vinha sendo ocupado interinamente por Sean Duff, chefe do Departamento de Transportes.

"Nesta noite tenho o prazer de nomear Jared Isaacman, um talentoso líder empresarial, filantropo, piloto e astronauta, como administrador da Nasa", afirmou Trump na plataforma Truth Social. O nome do indicado ainda precisa passar pelo Senado, onde o Partido Republicano detém maioria.

"A paixão de Jared pelo espaço, sua experiência como astronauta e sua dedicação em ampliar os limites da exploração, desvendar os mistérios do Universo e promover a nova economia espacial o tornam ideal para liderar a Nasa em uma nova e ousada era", disse o presidente.

Bilionário, Isaacman é fundador e CEO do serviço de transações financeiras Shift4 Payments. Em setembro de 2021, ele liderou a primeira tripulação espacial totalmente privada a alcançar a órbita terrestre. A missão Inspiration4 foi feita com a SpaceX.

Ele retornou à órbita em setembro de 2024, de novo em uma viagem que contou com seu financiamento. Dessa vez, na Polaris Dawn, que realizou a primeira caminhada espacial privada da história. Até então, todas as atividades desse tipo haviam sido conduzidas por agências governamentais.

Isaacman foi um dos membros da tripulação a participar da caminhada espacial. "Lá em casa temos muito trabalho a fazer, mas daqui a Terra realmente parece um mundo perfeito", disse ele ao emergir da cápsula Crew Dragon e contemplar o planeta.

No ano passado, Trump chegou a escolher Isaacman para o posto por recomendação de Musk, fundador da SpaceX, que buscava alinhar o programa espacial americano com sua meta pessoal de fazer missões para Marte.

Porém, no fim de maio, a Casa Branca recuou. "Após uma análise minuciosa de associações anteriores, estou, por meio deste, retirando a indicação de Jared Isaacman para liderar a Nasa", escreveu Trump na Truth Social, à época. O governo disse que a indicação foi retirada devido ao apoio prévio de Isaacman aos democratas.

A decisão seguiu-se à saída de Musk do governo, no qual atuava à frente do Doge, o Departamento de Eficiência Governamental. À época, o fundador da SpaceX se desentendeu com o republicano e ameaçou desativar a nave Crew Dragon, da qual os EUA dependem para levar humanos e cargas para a Estação Espacial Internacional (ISS).