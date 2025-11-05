SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público de São Paulo vai investigar possíveis responsabilidades pela queda de uma estrutura metálica durante uma festa universitária, na madrugada de domingo (2), em Regente Feijó, no interior de São Paulo.

Um inquérito civil foi aberto na segunda-feira (3) pelo promotor Guilherme Batalini com essa finalidade. Ele pediu informações aos organizadores da festa, ao município e marcou depoimentos para o período entre 17 e 19 de novembro.

A cobertura foi montada para o evento Medland, realizado nos dias 1º e 2 de novembro, no Aeropark Clube de Voo Desportivo, na zona rural de Regente Feijó. Com open bar, a festa de estudantes de medicina de Presidente Prudente teve apresentações de djs e estrutura de parque de diversões, com roda-gigante, foodtrucks e tatuagem.

Na madrugada do segundo dia do evento, rajadas de vento de até 95 km/h e chuva destruíram a estrutura montada no espaço. O empresário Marcelo Giglio de Souza, 47, morreu após ser atingido por um galho de árvore e ao menos 50 pessoas ficaram feridas.

Segundo o promotor, a festa foi realizada em área aberta e sem proteção contra intempéries, mesmo após alertas da Defesa Civil sobre riscos de temporais na região.

Ainda de acordo com o MInistério Público, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros foi apresentado apenas na véspera da festa à Promotoria, em horário próximo ao encerramento do expediente de trabalho.

O inquérito vai investigar a possibilidade de omissão em relação à segurança por parte dos organizadores e empresas contratadas, além de apurar se o evento atendeu às exigências legais.

Foram pedidas informações sobre contratos, responsáveis técnicos, número de participantes, medidas de reparação aos feridos e critérios adotados pela prefeitura para concessão do alvará.

A comissão de formatura, responsável pela celebração, manifestou pesar e consternação pelo ocorrido. Em nota publicada nas redes sociais, afirmou que o evento foi organizado pela empresa Euphoria e que uma forte tempestade com ventos intensos atingiu a estrutura instalada no local, ocasionando o acidente.

A Euphoria Formaturas também se pronunciou, lamentou o ocorrido e disse que presta solidariedade às famílias e vítimas. A empresa informou que o evento tinha todas as autorizações legais e seguiu as orientações dos órgãos públicos, e que colabora integralmente com as autoridades na apuração do caso.