SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para o estado de São Paulo nesta quarta-feira (5) é de calor na maior parte das regiões, que pode ser seguido por pancadas de chuva e queda de granizo em alguns locais.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia deve começar com muitas nuvens no céu, além de pancadas de chuva e trovoadas isoladas na região metropolitana da capital. A temperatura mínima deve ficar na casa dos 16°C, e os termômetros devem subir ao longo do dia, podendo chegar aos 32°C.

O instituto também prevê possibilidade de queda de granizo entre a tarde e a noite. O fenômeno pode ocorrer devido ao forte calor seguido pela aproximação de uma frente fria, que está na região Sul do país e deve chegar ao estado nesta quinta (6).

Diante disso, o Inmet emitiu um alerta amarelo, que indica perigo potencial em quase todo o estado. Apenas a região sul do estado não deve ser afetada.

A previsão aponta para chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia e ventos intensos de até 60 km/h, além da queda de granizo. É baixo, porém, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

A Climatempo e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo indicam temperaturas semelhantes: 18°C no início do dia, com aumento ao longo da tarde e chegando a 30°C entre 12h e 14h. Ambos apontam possibilidade de chuva a partir do início da tarde, se estendendo até a noite.

"Horas antes da chegada de uma frente fria, que avança pelo litoral da região Sul do Brasil, ventos quentes voltam a predominar sobre o estado e ajudam a aquecer o ar, junto com o sol aparecendo durante muitas horas. Na cidade de São Paulo, a temperatura deve ficar em torno dos 32°C nas horas mais quentes da tarde. O interior deve ter temperaturas entre 32°C e 37°C. O litoral também esquenta e deve ter calor entre 30°C e 32°C", diz a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo.

Nesta terça (4), o Inmet registrou a máxima de 26,6°C às 14h e a mínima de 18°C de madrugada no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Para os demais municípios do estado, a previsão será semelhante à da capital, com possibilidade de pancadas de chuva e queda de granizo em pontos isolados.