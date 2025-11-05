SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta terça-feira (4) dois homens que tentavam sair do Rio de Janeiro com uma arma, munições e acessórios táticos camuflados.

Parte dos acessórios tinha inscrições em alusão ao Comando Vermelho, grupo criminoso que foi alvo de megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da capital fluminense.

As prisões fazem parte da Operação Atena, que reforça o policiamento nas rodovias federais do Rio.

Os dois homens foram abordados na BR-116, em Teresópolis, na região serrana. Eles estavam em um ônibus fretado que havia passado pelo Complexo do Alemão, Rocinha e Rio das Pedras e tinha como destino Guaraciaba do Norte, no Ceará.

A arma, as munições e os acessórios foram encontrados nas bagagens dos homens.

Foram apreendidos um revólver calibre .357, 267 munições calibres 9mm e 5,56mm, e 12 carregadores, além de coturnos, bandoleira, calças, camisas, coletes, balaclavas e dois frascos com líquido semelhante ao encontrado em frascos de lança-perfume.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos homens possuía mandado de prisão por homicídio. Em depoimento, os dois disseram que estavam na casa de familiares no Complexo do Alemão e decidiram viajar para Sobral, no Ceará.

A polícia investiga se os dois estariam fugindo do Rio após a Operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28), a mais letal da história do país, com 121 mortos.