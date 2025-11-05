SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ampliação de licença-paternidade passa na Câmara, socialista Mamdani é o novo prefeito de Nova York, Lula fala em matança no Rio e outras notícias para começar esta quarta-feira (5).

CONGRESSO NACIONAL

Câmara aprova ampliação gradual da licença-paternidade limitada a 20 dias. Proposta original falava em um mês, mas houve resistência no plenário, apesar de apoio da bancada feminina.

RIO DE JANEIRO

Lula fala em matança no Rio e diz que operação com 121 mortos foi desastrosa. Declaração foi dada durante entrevista a veículos internacionais na COP30 em Belém. Operação foi alvo de embate entre governo federal e estadual.

RIO DE JANEIRO

Foco nunca foi prender líderes, mas pegar dados para asfixiar facção, diz secretário do RJ. Titular da Segurança do governo Castro, Victor Santos lamenta mortes, mas volta a falar em 'sucesso' de operação contra Comando Vermelho. Delegado não soube informar de quantas horas de gravação polícia dispõe e afirma que tudo será liberado.

JUSTIÇA

Presidente do STM diz que colega usa 'tom misógino' para criticar perdão a vítimas da ditadura. Maria Elizabeth Rocha rebate ministro da corte militar após afirmação de que ela deveria 'estudar mais'. Sessão do tribunal militar tem bate-boca, e magistrado sugere reunião fechada para abordar controvérsia.

ESTADOS UNIDOS

Mamdani confirma favoritismo e será 1º prefeito muçulmano de Nova York. Com plataforma focada em baixar custo de vida, socialista de 34 anos será o mais jovem político a gerir cidade em 133 anos. Ascensão é derrota para Trump; democrata afirma que 'a cidade renasceu' e 'as pessoas podem voltar a viver'.

FORÇAS ARMADAS

FAB pode descartar Embraer KC-390 danificado por falta de verba. Modelo sofreu avarias durante pouso complicado na Argentina e é o segundo cargueiro parado nessas condições. Apenas 4 dos 8 aparelhos estão disponíveis, e governo só executou 31% de valor autorizado do programa neste ano.

TRAGÉDIA NO RIO DOCE

'O Doce está morto': tragédia de Mariana enterrou renda, lazer e cultura centenária ligados ao rio.

Pescadores e garimpeiros artesanais relatam adoecimento e questionam fim de pagamento de auxílio.

Samarco diz que monitoramento indica qualidade da água com parâmetros semelhantes à fase pré-rompimento.

MÚSICA

Filho de Milton Nascimento diz que cantor ainda não sabe da morte de Lô Borges. Músico deve receber a notícia da família no próximo sábado. Augusto Nascimento diz que segue recomendação médica.

PIRATARIA

Operação na Argentina derruba TV Box pirata no Brasil. Rede tem até 8 milhões de usuários pagantes e mais de 20 milhões no mundo. Ação contou com colaboração de entidades como MPA, LaLiga e Alianza Contra la Piratería Audiovisual.