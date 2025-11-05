SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial civil e outros dois homens foram presos em flagrante suspeitos de roubarem uma casa em Mauá, na Grande São Paulo, na noite desta terça-feira (4).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que policiais militares foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência. Testemunhas informaram que os suspeitos haviam fugido em um Nissan March branco.

O veículo foi localizado pelos policiais próximo ao local do roubo, com três homens dentro. Ao identificarem os suspeitos, verificaram que um deles era policial civil.

Imagens de câmeras de segurança da residência mostram quando ladrões armados invadiram a residência e fizeram mulher e filho reféns. Eles fugiram minutos depois no Nissan March levando pertences da família.

A ocorrência está sendo registrada na Corregedoria da Polícia Civil, na região central de São Paulo.

A pasta afirma ainda que a Polícia Civil não compactua com desvios de conduta e pune com rigor todos aqueles que infringem a lei.