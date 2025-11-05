RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Bloomberg Philanthropies, o governo federal e o BTG Pactual anunciaram, nesta quarta-feira (5), a criação de um fundo de 80 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões) para estimular a eletrificação das frotas de ônibus urbanos no Brasil.

A iniciativa foi lançada durante o Fórum de Líderes Locais da COP30, no Rio de Janeiro, e facilita o acesso das cidades a crédito privado e acelerar a transição para o transporte público de emissão zero.

O Fundo de Melhoria de Crédito para Ônibus Elétricos planeja liberar, ao longo de seis anos, aproximadamente 450 milhões de euros (cerca de R$ 2,7 bilhões) em empréstimos que seriam suficientes para financiar mais de 1.700 novos ônibus elétricos e sua infraestrutura de recarga.

O número representaria um aumento de 235% sobre a frota atual de ônibus elétricos no país, hoje bastante concentrada no município de São Paulo. O projeto é desenvolvido em parceria com o WRI Brasil, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), a C40 Cities e a Catalytic Finance Foundation.

O fundo é ancorado por um aporte de 24 milhões de euros (R$ 150 milhões) do BTG Pactual e por uma subvenção de primeira perda do Mitigation Action Facility, mecanismo internacional que apoia financeiramente projetos de mitigação climática.

Esse tipo de mecanismo tem o objetivo de reduzir o risco dos empréstimos e, com isso, permitir que operadores de transporte urbano e governos locais obtenham crédito em condições mais acessíveis para substituir ônibus a diesel por elétricos.

Para Michael Bloomberg, enviado especial da ONU para Ação Climática, o projeto brasileiro demonstra como a cooperação entre governos e setor privado pode acelerar resultados no enfrentamento à mudança climática.

"Este fundo ajudará a implantar ônibus de emissão zero em cidades de todo o país, enviando uma mensagem de que o progresso é mais rápido quando as nações tratam os líderes locais e empresariais como parceiros plenos", disse.

O modelo pretende servir de referência para outros países em desenvolvimento que enfrentam barreiras semelhantes para financiar infraestrutura verde. As cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e Belo Horizonte devem ser as primeiras beneficiadas.

"A agenda urbana é essencial para impulsionar medidas de mitigação e adaptação", disse o ministro das Cidades, Jader Filho. O secretário de Meio Ambiente Urbano do MMA (Ministério do Meio Ambiente), Adalberto Maluf, afirmou que a eletrificação das frotas melhora a qualidade do ar e torna as cidades mais silenciosas e saudáveis.

A gestão do fundo ficará a cargo da BTG Pactual Asset Management, escolhida após uma seleção internacional liderada pelo WRI e pela Catalytic Finance Foundation, com apoio da Bloomberg Philanthropies e da C40.

"Quase 90% do transporte público no Brasil depende de ônibus urbanos. Possibilitar a transição para modelos elétricos é essencial para melhorar a vida de milhões de cidadãos e colocar o país no caminho do zero líquido até 2050", afirmou Luis Antonio Lindau, diretor do WRI Brasil.