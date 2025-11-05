SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com os dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (5), Minas Gerais é o único estado do país onde mais de 50% das uniões conjugais eram feitas tanto pelo casamento no civil quanto no religioso naquele ano.

Nessa unidade da Federação, 51,3% dos entrevistados informaram ter se registrado nas duas formas. Encaixa-se nesse perfil a pessoa que vivia em companhia do cônjuge, com quem era casada no civil e no religioso, inclusive a que, embora somente tenha comparecido à cerimônia religiosa, regularizou o ato civil de acordo com a legislação vigente.

Do outro lado estão os moradores dos estados da região Norte do país, onde a maioria vive em união consensual, quando a pessoa que vivia em companhia de cônjuge com quem não contraiu casamento civil nem religioso. Considerou-se neste tipo de união a pessoa que vivia em união estável com contrato registrado em cartório. Amapá lidera neste quesito, com 62,6%.

O IBGE também fez o levantamento considerando apenas o estado conjugal nos domicílios, quando a pessoa de 10 anos ou mais de idade vivia em união (para a pessoa que vivia em união conjugal com cônjuge ou companheiro que era morador no domicílio); não vivia, mas já viveu em união (para a pessoa cujo cônjuge ou companheiro perdeu a condição de morador no domicílio ou a que teve união conjugal dissolvida); ou nunca viveu em união (para a pessoa que nunca viveu em companhia de cônjuge ou companheiro).