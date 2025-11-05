SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso sob suspeita de espionar penitenciárias em São Paulo, nesta quarta-feira (5). De acordo com a polícia, o detido usaria dois drones para fazer reconhecimento dos presídios.

A prisão aconteceu em Guarulhos (Grande São Paulo), e a equipe do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) apreendeu um acervo de 23 gravações de presídios, sendo que 21 eram do estado de São Paulo e 2 no estado de Pernambuco.

Os vídeos estavam no perfil público em uma rede social do homem. Ele foi autuado sob suspeita de atentado ao serviço público, divulgação de informações sigilosas, invasão de espaço aéreo e não autorização para condução de drones.

A ação foi realizada por policiais da 4ª Delegacia DCCiber (Investigações sobre Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos). As atividades do homem passaram por apuração porque comprometiam a segurança em presídios.

Além disso, os relatos indicavam a gravação de imagens com detalhes das instalações, troca dos turnos nas guaritas de vigilância e cotidiano dos detentos nos pátios.