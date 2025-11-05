SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério Público de São Paulo realiza nesta quarta-feira (05) uma operação para o combate de falsificação, adulteração e comercialização irregular de bebidas alcoólicas.

Foco é na apreensão de vasilhames em depósitos clandestinos ou com indícios de irregularidades fiscais, sanitárias e ambientais. Os agentes foram mobilizados em Guarulhos, Ribeirão Pires, São Caetano, Santo André e na capital.

Número de pessoas contaminadas por metanol já chega a 47 no estado, sendo nove mortes. Mesmo sem conseguir impedir todos os novos casos, as autoridades acreditam que a principal suspeita é de que a falsificação de bebidas levou à contaminação. Fábricas clandestinas teriam utilizado álcool combustível que estava adulterado e continha metanol.

Polícia Civil prendeu 46 pessoas e apreendeu 23 mil garrafas irregulares. Segundo dados do governo paulista, mais de 140 mil vasilhames e 500 mil itens utilizados em fraudes, como rótulos, tampas e lacres, foram recolhidos. As investigações fecharam fábricas clandestinas em cidades como Campinas, Cotia, Hortolândia e Rio Claro.

Denúncias sobre possíveis irregularidades e suspeitas a respeito de bebidas adulteradas podem ser enviadas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo site da Polícia Civil de São Paulo. O Procon-SP também recebe denúncias pelo Disque 151 e pelo site do serviço.