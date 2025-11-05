SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (5) e matou o suspeito a tiros em frente à estação Oscar Freire, no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.

Suspeito esfaqueou o PM, que foi socorrido para o Hospital da Clínicas. Um dos ferimentos é na cabeça. Não há mais informações do estado de saúde do policial.

Homem morreu no local. Ele foi atingido por diversos disparos e não resistiu aos ferimentos.

Crime ocorreu por volta das 11h30 e uma faixa da avenida Rebouças foi bloqueada para o trabalho da perícia. A polícia não divulgou as identidades do suspeito morto e do PM ferido.