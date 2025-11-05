SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem esfaqueou um policial militar no final da manhã desta quarta-feira (5) em frente à estação Oscar Freire da linha 4-amarela, na zona oeste de São Paulo. Ele foi baleado pelo próprio agente e morreu.

O agente foi atingido por duas facadas no cruzamento da avenida Rebouças com a rua Oscar Freire. A Polícia Militar ainda apura se ele foi ferido em uma tentativa de assalto ou se interveio em defesa de uma outra pessoa.

O policial militar levado para o Hospital das Clínicas, que fica próximo ao local do ataque. Não há informações sobre o estado de saúde.

Equipes buscam imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o ocorrido. Testemunhas também estão sendo ouvidas na tentativa de esclarecer a dinâmica do episódio.