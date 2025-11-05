BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A renovação da licença ambiental que autoriza o funcionamento da hidrelétrica de Aimorés (MG) entrou na mira do TCU (Tribunal de Contas da União). Nesta quarta-feira, 5, o subprocurador-geral do Ministério Público junto à corte, Lucas Rocha Furtado, apresentou uma medida cautelar pedindo a suspensão do processo de renovação da concessão da usina hidrelétrica.

No documento, Furtado diz que a suspensão deverá permanecer em vigor até que o TCU tome uma decisão sobre o caso e até que a concessionária Aliança Geração de Energia, dona da usina, comprove o cumprimento das condicionantes ambientais ligadas ao impacto causado pela hidrelétrica.

A representação se baseia em reportagem publicada na terça-feira (4), pela Folha de S.Paulo, que mostra os impactos causados pelo desvio do rio Doce feito pela usina nos 25 habitantes de Aimorés.

À Folha de S.Paulo a Aliança disse que "cumpre rigorosamente todas as obrigações estabelecidas no licenciamento ambiental do empreendimento, apresentando periodicamente ao Ibama todas as ações relacionadas à execução dos programas ambientais e condicionantes, que comprovam as ações realizadas".

Erguida entre 2001 e 2005, a usina desviou o curso natural do rio Doce bem no ponto onde ele banhava a cidade e jogou seu fluxo para outro lado, por trás das montanhas, formando um canal artificial de 11 quilômetros que só retorna ao leito original depois de cruzar toda a orla.

"A situação descrita demanda uma atuação urgente e incisiva do TCU. O órgão deve exercer sua função fiscalizadora com rigor, impedindo a renovação da concessão da usina até que sejam comprovados o cumprimento das condicionantes ambientais e a regularização das pendências apontadas pelo Ibama", afirma Furtado, em seu pedido.

Questionada sobre a razão técnica que levou ao desvio da água do rio Doce, em vez de mantê-lo em seu leito natural, a empresa afirmou que a escolha "decorre do arranjo técnico e construtivo da usina, aprovado pelo órgão ambiental".

Caso sejam confirmadas as irregularidades apontadas, deve ser instaurada uma tomada de contas especial para responsabilização dos agentes públicos e privados envolvidos, diz o subprocurador-geral.

Furtado pede, ainda, que a representação e a decisão que vier a ser proferida sejam enviadas ao Ministério de Minas e Energia e à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

"A situação descrita na matéria sobre a usina hidrelétrica de Aimorés é alarmante e exige uma análise mais profunda, especialmente considerando os princípios administrativos que regem a atuação do poder público e os deveres do concessionário em contratos de concessão", diz o subprocurador.

Segundo o Ministério Público, a renovação da concessão da usina sem a devida regularização das pendências ambientais pode não apenas agravar os danos já constatados, mas também comprometer a efetividade das medidas mitigadoras exigidas pelo Ibama.

"Os fatos narrados revelam um descumprimento reiterado de condicionantes ambientais e irregularidades na operação da usina hidrelétrica de Aimorés, com impactos significativos ao meio ambiente e à comunidade local. O dever do concessionário em um contrato de concessão vai muito além de simplesmente explorar um recurso ou prestar um serviço. Ele deve atuar em conformidade com as normas legais e regulamentares, respeitando os princípios da sustentabilidade, da responsabilidade social e da eficiência", diz.

Em agosto deste ano, após sucessivos pedidos apresentados pela empresa, analistas do órgão federal apertaram o cerco e exigiram uma solução que dê fim ao dano ambiental causado pelo regimento da usina. Os analistas dão prazo de 120 dias para que a empresa apresente um novo estudo sobre o volume de água que deverá ser liberado no trecho seco da cidade.

Caso as exigências não sejam atendidas, os analistas dizem que vão rejeitar a renovação da licença da usina, além de enviar à Aneel uma recomendação para que a concessão seja cassada.

A despeito de todos os apontamentos do Ibama, a empresa também nega problemas com a qualidade da água que entrega à população e atribui responsabilidade à prefeitura. "Análises técnicas indicam que a operação da usina não tem contribuído para a degradação da qualidade da água no trecho de vazão reduzida, a qual sofre influência de fatores externos como variações climáticas e lançamento de esgoto sanitário do município sem tratamento", afirmou.

A reportagem procurou o prefeito de Aimorés, Adriano Garcia (PL), que está em seu primeiro ano de mandato. Foram feitos contatos por email e telefone, mas não houve retorno.

Até setembro do ano passado, a concessionária Aliança Energia pertencia à Vale e à Cemig, quando esta vendeu a fatia de 45% que detinha no negócio para a mineradora, por R$ 2,74 bilhões. No anúncio de venda, declarou que "foi negociada na modalidade de 'porteira fechada', exonerando a Cemig GT de qualquer eventual indenização relativa à Aliança".

Em setembro deste ano, foi a vez da Vale vender 70% da concessionária para o grupo americano GIP (Global Infrastructure Partners), por US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões), mantendo 30% das operações sob seu comando.