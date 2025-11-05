BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente da França , Emmanuel Macron, chega nesta quarta-feira (5) ao Brasil, mais precisamente a Salvador (BA), onde participa de eventos da temporada França-Brasil 2025 que abordam a relação entre os dois países e a África.

Na manhã da quinta-feira (6), ele parte para Belém (PA) onde participa da Cúpula dos Líderes, evento que reúne chefes de Estado antes da COP30, a conferência do clima da ONU, e para uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). À noite, ele viaja para o México.

A primeira-dama francesa, Brigitte Macron, que Janja Silva havia convidado para um banho de rio em Belém, não acompanhará o marido, segundo a Embaixada da França.

"A etapa em Salvador é dedicada a confirmar a solidez da nossa parceria com o Brasil e o dinamismo dos nossos intercâmbios culturais, mas também a celebrar e trabalhar com Brasília em uma relação transatlântica reimaginada, associada aos nossos parceiros africanos", diz um comunicado do Palácio do Eliseu, sede da Presidência da França.

Na capital baiana, Macron começa sua agenda nesta quarta com uma visita à galeria Pierre Verger, dedicada às fotografias desse antropólogo francês. Depois visitará a Casa do Benin, museu no Pelourinho focado na relação com o país africano, origem de parte dos escravizados trazidos ao Brasil. Em seguida, o presidente irá ao Museu de Arte Moderna da Bahia para um encontro com o artista beninês Roméo Mivekannin.

No final da tarde de quinta, Macron participa da abertura do festival Nosso Futuro: Diálogos com a África, onde estará presente a ministra da Cultura, Margareth Menezes. Na ocasião, grupos de jovens poderão se dirigir diretamente a Macron. As propostas e os debates gerados durante o fórum serão compilados em um documento oficial que será apresentado durante a COP30 em Belém.

Durante o fórum, haverá ainda encontros técnicos entre cerca de 50 prefeitos e autoridades municipais de Brasil, França e África para discutir diplomacia territorial e cooperação trilateral nos setores de inclusão e sustentabilidade.

À noite, o presidente francês participa de um jantar com grandes nomes da cultura brasileira, principalmente da Bahia.

ENCONTRO COM LULA EM BELÉM

Na manhã desta quinta, Macron viaja a Belém para participar da Cúpula dos Líderes e para se encontrar com Lula. Segundo o Palácio do Eliseu, esta edição da COP tem peso diferente por marcar dez anos do Acordo de Paris. "E também porque ela acontece no coração da Amazônia, com Lula, com quem construímos, ao longo de vários anos, uma relação rica e sólida de colaboração e cooperação", diz o comunicado.

Segundo a Embaixada da França, a agenda na capital paraense começa às 13h10, com o discurso de Macron na Cúpula dos Líderes. Depois, ele participa do lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), que recompensará financeiramente os países que preservam suas florestas tropicais.

Em seguida, Macron participa de um encontro organizado com Brasil, China e Reino Unido sobre a redução das emissões de metano. Às 15h, o francês tem um encontro bilateral com Lula. Segundo o Eliseu, a Guerra da Ucrânia será um dos temas abordados.

Às 16h, Macron participa da sessão "Clima e natureza: florestas e oceano", presidida por Lula. Às 17h, ele tem encontros bilaterais com lideranças de outros países.

Segundo o Eliseu, há três temas que vão se impor na Cúpula dos Líderes: a questão da baixa emissão de gases de efeito estufa, a proteção das florestas e a concretização do plano de ação da COP de Baku.

"A agenda definida pelos brasileiros é verdadeiramente uma agenda de implementação. Não estamos mais em um período de discussão dos textos. Já definimos praticamente todos os parâmetros do Acordo de Paris", relata o comunicado.