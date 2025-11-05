SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto D?Or de Pesquisa e Ensino (Idor) está com inscrições abertas para os vestibulares do primeiro semestre de 2026. A instituição oferece cursos de graduação em enfermagem, psicologia e tecnologia em radiologia, além do curso técnico em enfermagem, com aulas presenciais no Rio de Janeiro (cursos de graduação e curso técnico) e em São Paulo (apenas para o curso técnico em enfermagem).

Os candidatos podem concorrer a bolsas integrais e descontos de até 75% utilizando a nota do Enem. A prova presencial está marcada para 8 de novembro de 2025, na Unidade Glória, no Rio de Janeiro.

Além do vestibular tradicional, o Idor permite ingresso por segunda graduação e transferência externa, ampliando as possibilidades de acesso aos cursos. As graduações são:

Enfermagem (4 anos): prepara profissionais para atuar em diferentes áreas da saúde, com estágios em hospitais da Rede D?Or e foco em prática clínica e liderança.

Psicologia (5 anos): única graduação do Rio de Janeiro com ênfase em Neurociência, oferece aulas práticas desde o primeiro período e estágios em clínica especializada e hospitais da Rede D?Or.

Tecnologia em radiologia (3 anos): formação prática com acesso ao parque tecnológico da Rede D?Or, voltada para diagnóstico por imagem e atuação em saúde, indústria, portos e aeroportos.

Já o curso técnico em enfermagem, com duração de 24 meses, combina aulas presenciais e remotas e prática em hospitais da Rede D?Or. É possível concluir a primeira etapa como auxiliar de enfermagem em 15 meses, obtendo a certificação de técnico ao final do programa.

Segundo o Idor, a experiência prática oferecida pela instituição permite aos alunos vivenciar protocolos, tecnologias e práticas atuais da área da saúde, conectando a formação acadêmica diretamente à realidade do mercado.

As inscrições já estão abertas, e o candidato com melhor desempenho no vestibular de cada curso recebe bolsa integral. Quem optar pelo ingresso via Enem pode obter descontos de até 75%, de acordo com a pontuação obtida.

*

CALENDÁRIO VESTIBULAR IDOR (INSTITUTO D'OR DE PESQUISA E ENSINO)

Período de inscrição: até 7 de novembro (vestibular) e até 15 de fevereiro (via Enem)

Valor da taxa inscrição: R$ 80,00

Aplicação da prova no vestibular próprio: 8 de novembro de 2025, às 10h, na Unidade Glória do IDOR (rua da Glória, 122, 3º andar, Rio de Janeiro - RJ)