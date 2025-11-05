SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Astronautas chineses conseguiram assar pedaços de carne dentro da estação espacial Tiangong, conforme um vídeo divulgado nesta terça-feira (4) pela agência CCTV+. A gravação mostra os integrantes das missões Shenzhou-20 e Shenzhou-21 preparando asinhas de frango e bifes já marinados e temperados.

Uma vez pronto, o frango foi dividido entre os seis astronautas.

"Como elas podem ter um gosto tão bom?", questiona Chen Zhongrui no vídeo. Antes de assar os bifes, o também astronauta Wu Fei observa: "O aroma já está flutuando por todo o lugar".

Informações obtidas pelo veículo chinês Global Times indicam que o objetivo do forno na estação espacial é melhorar a qualidade de vida dos astronautas. O equipamento pode permitir que eles comam alimentos frescos no espaço e, assim, se sintam mais em casa em missões longas.

As asas de frango foram assadas a 180°C durante 28 minutos. O forno utilizado no espaço precisa passar por grandes mudanças em relação aos eletrodomésticos usados na Terra. Isso engloba controles precisos de temperatura, coleta de resíduo, catálise em alta temperatura e filtros em múltiplas camadas para que o preparo não gere fumaça.

O feito foi comparado pelo Global Times à tentativa assar cookies na Estação Espacial Internacional (ISS), em 2020. Os astronautas, na época, descobriram que o tempo necessário para que os aperitivos ficassem prontos era muito maior do que na Terra, conforme reportou a BBC. Ao todo, cinco biscoitos foram para o forno e um chegaou a ficar nele por 130 minutos. Mesmo assim não assou completamente.

A espaçonave Shenzhou-21 decolou na última sexta-feira (1º), com três astronautas e levou três horas e meia para chegar até a estação.

Já a tripulação da Shenzhou-20, também composta de três pessoas, deveria retornar à Terra nesta quarta-feira (5), mas a volta foi adiada sob suspeita de que a espaçonave foi atingida por fragmentos de detrito espacial.