SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo recebeu nesta terça-feira (4) o prêmio Local Leaders Awards, concedido pela Bloomberg Philanthropies, por seu programa de eletrificação da frota de ônibus municipais.

A premiação ocorreu durante o Fórum de Líderes Locais da COP30, no Rio de Janeiro. A capital paulista venceu na categoria transporte limpo e confiável pelo modelo de financiamento criado para viabilizar a compra de ônibus elétricos.

O projeto superou outras cidades, incluindo Jacarta (Indonésia), Oslo (Noruega) e Belo Horizonte.

A gestão municipal soma 1.009 coletivos movidos a energia limpa ?sendo 820 a bateria e 189 trólebus?, que representam redução de 35 milhões de litros de óleo diesel consumidos por ano. A cidade chegou à marca de mil coletivos elétricos nesta segunda-feira (3).

A entrega do prêmio marca o início da programação especial da prefeitura voltada à sustentabilidade e à preparação para a COP30, em Belém (PA).

Além da premiação, a Bloomberg Philanthropies, o governo federal e o BTG Pactual anunciaram, nesta quarta, a criação de um fundo de 80 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões) para estimular a eletrificação das frotas de ônibus urbanos no Brasil.

O Fundo de Melhoria de Crédito para Ônibus Elétricos planeja liberar, ao longo de seis anos, aproximadamente 450 milhões de euros (cerca de R$ 2,7 bilhões) em empréstimos que seriam suficientes para financiar mais de 1.700 novos ônibus elétricos e sua infraestrutura de recarga.