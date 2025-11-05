RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Prefeitos e governadores de todo o mundo entregaram nesta quarta-feira (5) à diretoria da COP30 (a conferência da ONU sobre o clima) uma carta com compromissos e propostas para acelerar a ação climática a partir das cidades. O documento também pede por maior acesso a financiamento internacional para países em desenvolvimento.

O texto, assinado por mais de 14 mil governos locais e regionais, foi apresentado no encerramento do Fórum de Líderes Locais da COP30, no Rio de Janeiro, e defende o papel das administrações subnacionais na implementação do Acordo de Paris.

A carta reúne três compromissos centrais: apoiar países no cumprimento de suas metas climáticas, ampliar a cooperação entre diferentes níveis de governo e mobilizar mais de 2.500 projetos locais financiáveis em mitigação e adaptação.

"O grande debate nesses dias aqui foi como transformamos poesia em verba. As cidades têm enorme capacidade de entrega, mas precisam de recursos", afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), copresidente do Fórum.

Durante três dias de encontros, mais de mil participantes discutiram formas de fortalecer a colaboração e acelerar a transição para economias de baixo carbono. Segundo os organizadores, a atuação das cidades pode fechar até 37% da lacuna global de emissões entre as metas atuais e o que é necessário para cumprir o Acordo de Paris.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do brasil, Marina Silva, defendeu um esforço conjunto entre governos e sociedade para cumpriri o acordo. "É um mutirão para implementar o que já foi decidido ao longo dos últimos 30 anos", disse.

O texto também destaca que governos locais já lideram planos de transição energética, adaptação climática e "COPs locais", envolvendo comunidades e o setor privado. As ações incluem ampliação da energia renovável, restauração florestal e soluções baseadas na natureza.

Entre os signatários da carta estão Helder Barbalho (governador do Pará), Igor Normando (prefeito de Belém), Sadiq Khan (prefeito de Londres) e Gavin Newsom (governador da Califórnia e um dos principais opositores de Donald Trump).

A mensagem será levada à cúpula de chefes de Estado da COP30, que começa nesta quinta-feira (6) em Belém.

Após o encerramento do fórum, Paes participou de um painel no Earthshot Prize, evento organizado pelo príncipe William. "O Rio quer ser exemplo do que o sul global pode fazer, mas também do que os países ricos podem fazer para melhorar a vida das pessoas", disse.

A carta dos líderes locais reforça o apelo por um "mutirão global pela ação climática", com mais recursos, cooperação e responsabilidade compartilhada entre nações e cidades.