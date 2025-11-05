RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Príncipe, Princesa, Rei e Rainha estão entre os nomes registrados na população do Brasil, de acordo com dados do Censo Demográfico publicados na terça (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Segundo o órgão, 25 pessoas tinham o nome Príncipe no país em 2022, enquanto 98 atendiam por Princesa. Havia outras 148 com o nome Rei e 65 com Rainha. O grupo totalizava 336 habitantes. Reis, no plural, alcançava mais 872.

A divulgação das informações ocorre em meio à viagem ao Brasil do príncipe William, herdeiro do trono britânico. Ele visitou pontos turísticos do Rio de Janeiro antes de embarcar para Belém, onde participará da COP30.

Príncipe, Princesa, Rei e Rainha também aparecem na lista de sobrenomes do Censo. Essa relação tinha 1.624 registros de Príncipe, 300 de Princesa, 5.483 de Rei e 3.888 de Rainha.

Reis, no plural, era um sobrenome bem mais frequente, chegando a quase 1,5 milhão. Era o 37º mais popular do Brasil.

A liderança do ranking de sobrenomes é ocupada por Silva (34 milhões). Maria ocupa o topo entre os nomes (12,3 milhões).