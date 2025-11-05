CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia investiga um suposto plano de quatro estudantes para envenenar duas professoras em uma escola da rede estadual localizada em Salvador, no bairro São Caetano. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (31).

A apuração está sendo feita pela DAI (Delegacia para o Adolescente Infrator), que não revelou os nomes das pessoas envolvidas. As professoras dão aulas de matemática e inglês.

Quatro adolescentes teriam planejado "entregar doces possivelmente envenenados aos docentes", afirmou a Polícia Civil, em nota enviada à reportagem nesta quarta-feira (5).

Ainda de acordo com a polícia, a investigação está em andamento e laudos periciais são aguardados.

A SEC (Secretaria da Educação do Estado da Bahia) afirmou em nota que a direção da escola se reuniu com as famílias dos estudantes e equipes de saúde multidisciplinar para "prestar assistência a toda comunidade escolar".

"A SEC reafirma seu compromisso com o bem-estar e a segurança de professores, funcionários e estudantes para garantir um ambiente escolar propício a uma aprendizagem de qualidade para todos", informou a pasta, em nota.

Em um áudio divulgado pelo G1, e atribuído pelo veículo a uma das professoras, a mulher afirma que a motivação dos estudantes seria a possibilidade de eles ficarem de recuperação nas disciplinas.

No áudio, ela também afirma que o plano dos estudantes foi ouvido por uma pessoa ligada à direção da escola. Quando confrontados, os adolescentes teriam confessado a intenção.