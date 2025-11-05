SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 53 anos morreu após ser atingido por um tiro no peito, em Iraceminha, na região Oeste de Santa Catarina. O caso ocorreu no sábado, mas repercutiu agora após a Polícia Civil divulgar as imagens e prender o suspeito.

Valtenir Machado estava na frente da própria casa quando foi atingido por um tiro no peito. Mesmo baleado, ele conseguiu chamar a esposa e apontar para o autor do disparo. O crime foi filmado por câmeras de segurança.

Após apontar o suspeito, Valtenir desmaiou nos braços da esposa. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital municipal, mas não resistiu.

Um idoso de 67 anos foi preso após se apresentar na delegacia na companhia do advogado. Em depoimento, ele afirmou que reagiu após ser "ameaçado" por Valtenir, segundo o delegado do caso, João Miotto.

Delegado explicou que antes de ser baleado, Valtenir questionou ao idoso o endereço de uma pessoa com quem ele havia discutido momentos antes. O autor do disparo se recusou a repassar a informação solicitada, e Valtenir teria se irritado e o ameaçado. O motivo da discussão de Valtenir com a outra pessoa não foi informado pela polícia.

Autor do disparo, que estava armado na hora, pegou o revólver e apontou para Valtenir. O homem, então, teria dito ao suspeito "atira se for homem", e ele efetuou disparo.

Arma utilizada no crime foi apreendida pela polícia científica. A Polícia Civil também cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do investigado, onde localizou mais uma arma de fogo registrada em seu nome, além de materiais de recarga e outros objetos de interesse da investigação.

Idoso segue preso preventivamente e responderá pelo crime de homicídio. Como o nome dele não foi divulgado, o UOL não conseguiu localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.