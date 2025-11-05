BELÉM, PA E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de ativistas realizou na manhã desta quarta-feira (5) um protesto em Belém contra o que consideram uma demora das autoridades para combater a crise climática.

Os integrantes da ONG Oxfam, de combate à desigualdade e à pobreza simularam líderes mundiais cochilando em redes. A capital paraense recebe nesta quinta (6) e sexta (7) a cúpula de chefes de Estado e de governo, evento que vai anteceder o início oficial da COP30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas.

Os manifestantes se fantasiaram com cabeças imitando diversas autoridades, incluindo o presidente Lula (PT). Também foram representados os presidentes Donald Trump (EUA), Javier Milei (Argentina), Emmanuel Macron (França), Cyril Ramaphosa (África do Sul) e Ursula von der Leyen (da União Europeia), além dos premiês Mark Carney (Canadá) e Keir Starmer (Reino Unido).

Os bonecos observaram a paisagem e simbolizaram o pouco caso com a crise climática, de acordo com os organizadores. O protesto aconteceu na UFPA (Universidade Federal do Pará).