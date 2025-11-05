SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja em um prédio histórico na Praça 15 de Novembro, na região central de Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira.

Fogo começou em loja de artigos de Natal. Na sequência, as chamas também atingiram uma loja de calçados do prédio, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.

Chamas se alastraram e atingiram outros prédios vizinhos. Ao menos quatro edifícios tiveram as fachadas parcialmente danificadas e foi preciso esvaziá-los, ainda segundo os bombeiros.

Ao menos 22 pessoas precisaram de atendimento, nenhuma em estado grave. Segundo a prefeitura de Porto Alegre, 18 pessoas foram avaliadas no local e liberadas em seguida; outras quatro pessoas inalaram muita fumaça e foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro, mas o estado clínico delas é considerado estável.

Fogo está controlado e os danos foram apenas materiais, informou o Corpo de Bombeiros gaúcho. Devido ao incêndio, o trânsito na região central de Porto Alegre está interditado.

Peritos foram acionados para identificar onde começou o fogo e determinar a causa do incêndio. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.