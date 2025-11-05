SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um caminhão desgovernado, carregado de cimento, segundo as primeiras informações, perdeu o controle e tombou parcialmente no km 525,1 da rodovia Fernão Dias, em Brumadinho (MG), sentido São Paulo.

Por causa do acidente, ocorrido por volta das 17h45, a pista da rodovia federal chegou a ser totalmente interditada, de acordo com a concessionária Arteris Fernão Dias.

Às 19h30 havia 8 km de congestionamento. A liberação da pista do meio ocorreu uma hora depois, amenizando o trânsito.

O condutor se feriu levemente e foi encaminhado para atendimento médico.

Imagens gravadas por um veículo que vinha atrás mostram que o caminhão sai da pista, sobe em um barranco e depois volta para a estrada, quando tomba. Pelo menos três carros foram atingidos.

"Equipes da concessionária realizam atendimento no local" diz a Arteris. A situação de tráfego, informa, é atualizada em tempo pelos canais oficiais da concessionária, inclusive no perfil na rede social X (antigo Twitter).

