RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em seu último compromisso turístico no Rio de Janeiro antes de viajar a Belém para discursar na COP30, o príncipe William visitou nesta quarta-feira (5) o Cristo Redentor e reproduziu uma foto feita pela mãe, a princesa Diana, em 1991.

Ele foi acompanhado pelo prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD). O herdeiro do trono britânico visitou a capela do Cristo Redentor com o cardeal do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, e conversou com finalistas do prêmio Earthshot, que concederá na noite desta quarta.

O prêmio incentiva projetos de soluções ambientais inovadoras. A cerimônia será apresentada por Luciano Huck e terá a participação de artistas internacionais, como Kylie Minogue e Shawn Mendes.

A ideia de refazer uma foto igual à da mãe partiu de funcionários da embaixada. O príncipe se encostou no parapeito de um mirante em frente ao Pão de Açúcar, como Lady Di fez no dia 25 de abril de 1991.

A visita da princesa naquele ano durou cinco dias e teve ainda passagem pelas Cataratas do Iguaçu. Ela morreu seis anos depois, em um acidente de carro, enquanto era perseguida por paparazzi.

A agenda de William no Rio às vésperas da COP30 foi focada em questões ambientais. Na terça (4), o príncipe anunciou uma parceria internacional para proteger lideranças indígenas que atuam na defesa da amazônia.

O programa, batizado de "Protect the Protectors" (Proteja os Protetores), prevê assistência jurídica e um fundo de resposta emergencial para apoiar indígenas em situação de risco, incluindo evacuação, abrigos seguros e comunicações protegidas.

Antes, ele havia visitado a área de proteção ambiental de Guapimirim, na baía de Guanabara, e plantou mudas de árvores de mangue. Na segunda (3), entre outros compromissos, se encontrou com crianças apoiadas pelo projeto Terra FC, que visa reforçar o discurso ambiental pelo futebol.

A visita do príncipe ao Brasil ocorre em um momento delicado para a família real britânica, após a retirada dos últimos títulos e da residência oficial do príncipe Andrew irmão do rei Charles 3°, acusado de participação no escândalo sexual do americano Jeffrey Epstein.