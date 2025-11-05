PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu o segundo piso de uma loja de artigos natalinos localizada em um prédio centenário no centro histórico de Porto Alegre na tarde desta quarta-feira (5).

As chamas, que começaram pouco antes das 15h, se espalharam rapidamente no piso superior de um casarão, que foi construído em 1884 e hoje sedia a loja Irmãos, e alcançaram um prédio vizinho, nas proximidades da praça 15 de Novembro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nove funcionários estavam no local e conseguiram sair logo no início das chamas. As causas do incêndio são investigadas.

Ao menos 30 militares e quatro caminhões participaram das operações de combate ao fogo, que já foi controlado pelos bombeiros. Ainda assim, o local continuou emitindo uma coluna de fumaça que pairava sobre a região central. Trabalhadores de prédios próximos foram evacuados após o início do incêndio.

A Polícia Militar evacuou a praça devido à presença de pedestres que se acumularam no local para acompanhar o trabalho dos bombeiros.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 22 pessoas precisaram de atendimento devido à inalação da fumaça provocada pelo fogo.

Dezessete delas apresentaram sintomas respiratórios leves, foram atendidas no local e liberadas. Outras três foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro por inalação de fumaça.

Também foi levado ao HPS um homem encontrado convulsionando nas proximidades do incêndio; ele foi medicado e estabilizado antes do encaminhamento.

Uma mulher de 29 anos apresentou broncoespasmo leve e foi liberada após o uso de salbutamol em aerossol.

Além dos bombeiros e da Polícia Militar, participaram da operação a Defesa Civil de Porto Alegre, a SMSurb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), que bloqueou o trânsito em pontos adjacentes ao incêndio durante as ações de combate.