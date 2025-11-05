BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A COP30, a conferência sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, está prestes a iniciar sua programação em Belém. A partir da próxima segunda-feira (10), o mundo negociará soluções e estratégias para enfrentar o problema global.

As atividades acontecerão em duas zonas: a blue (azul) e a green (verde). Veja abaixo como funcionam esses espaços e onde estão distribuídos no Parque da Cidade.

BLUE ZONE

A Zona Azul (Blue Zone) é o espaço principal da COP30, onde ocorrem as negociações oficiais dos chefes de Estado, de governo e representantes de outros escalões. O espaço recebe ainda a Cúpula de Líderes e os pavilhões nacionais. Para acessar, é necessário credenciamento especial.

Observadores e a imprensa credenciada podem acompanhar a movimentação interna, mas sem acesso às salas de negociações. As delegações oficiais também ficam nesse ambiente.

"A Zona Azul permitirá que países, organizações credenciadas e ONGS dialoguem e apresentem seus projetos, estratégias e soluções para a agenda climática", diz comunicado da COP30.

O espaço principal contará com plenárias, encontros multilaterais, eventos secundários, escritórios para delegações e salas de reuniões e de imprensa, como também pavilhões para organizações e países interessados em expor seus projetos.

GREEN ZONE

Com acesso livre ao público, a Zona Verde (Green Zone) reúne sociedade civil, instituições públicas e privadas e líderes globais com objetivo de fomentar diálogo e ações de inovação e investimento sustentável.

A organização da COP30 diz que este espaço "não deve assumir a forma de uma feira comercial". Seus objetivos são: valorizar soluções climáticas concretas, ampliar o diálogo e a conscientização pública e favorecer redes e alianças.

"A Zona Verde cumpre papel fundamental ao aproximar a agenda climática da vida das pessoas. Seu foco é tornar o debate acessível e inclusivo, reforçando a implementação de ações climáticas e fortalecendo o chamado da Presidência da COP para um Mutirão Global em prol do clima."

YELLOW ZONE

As chamadas yellow zones (zonas amarelas), criadas pelo coletivo COP das Baixadas em bairros periféricos de Belém, são um contraponto às oficiais. Esses espaços de debates e outras atividades estarão em quatro locais.

Três yellow zones são: o centro cultural Gueto Hub e o Espaço Eco Amazônia, no Jurunas, e a Biblioteca Comunitária Barca Literária, na Vila da Barca. Esses espaços promovem atividades culturais, cursos e debates voltados para a conscientização ambiental.

A quarta zona desta programação paralela é o "Pedal Rumo à 3ª COP das Baixadas". Manifestantes saem de bicicleta do Espaço Cultural Ruth Costa, no bairro de Águas Lindas, até o local a Vila da Barca, em um percurso de 20 km.

