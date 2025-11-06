SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal anunciou a extensão em uma hora dos horários de fechamento dos jogos da Mega-Sena e das outras nove loterias e também dos sorteios a partir desta semana.

Assim, as apostas simples que iam até 19h passam a ser feitas até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A única exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

"A decisão é uma estratégia da Caixa Loterias para oferecer mais comodidade aos clientes, disponibilizando maior tempo para que eles realizem suas apostas, e mantendo o compromisso com a transparência, a responsabilidade social e o entretenimento seguro", afirma Renato Silva Siqueira, diretor-presidente da Caixa Loterias.

Com a ampliação do tempo para fazer os jogos, os sorteios também foram transferidos das 20h para as 21h, com exceção da Loteria Federal, que acontecerá sempre às 20h.

Os sorteios continuam sendo feitos no Espaço da Sorte, localizado na avenida Paulista 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook da Caixa Loterias, além do canal da RedeTV! no YouTube.

O valor da aposta simples das loterias já havia sido reajustado no dia 9 de julho, com a Mega-Sena passando para R$ 6. A maioria teve aumento nos preços, entre R$ 0,50 e R$ 1 em relação aos valores praticados anteriormente.

*

VEJA COMO JOGAR NA MEGA-SENA

Pelo site

- Acesse o site Loterias Online

- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

- Após a introdução, faça login ou cadastre-se

- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

- Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking

- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

- Clique em loterias

- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)

- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.