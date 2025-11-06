SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o calor desta quarta-feira (5), o estado de São Paulo deve registrar temperaturas quase dez graus mais baixas nesta quinta-feira (6), com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Isso ocorre devido à chegada de mais uma frente fria à região.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia será de grande nebulosidade pela manhã e à tarde, quando há chance de chuva isoladas, embora em pequeno volume. A temperatura máxima prevista é de 22°C na capital, e a mínima, de 14°C.

Já a Climatempo e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo indicam variações leves em relação aos dados do Inmet. Segundo ambos, o dia deve permanecer nublado, com possibilidade de garoa durante o dia e a noite. Durante a tarde, a temperatura máxima não deve superar os 20°C, e a mínima, de 16°C no período noturno.

Nesta quarta (5), o Inmet registrou a máxima de 29,1°C às 13h e a mínima de 18,5°C de madrugada no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Na questão das chuvas há uma grande discrepância entre as previsões do Inmet e as de Climatempo e CGE. O instituto nacional chegou a emitir um alerta laranja, que indica perigo, para tempestade em todo o litoral do estado, a região metropolitana da capital e o vale do Paraíba.

Esse alerta aponta chuva entre 30 e 60 mm por hora, ou até 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo, com risco de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Os outros dois institutos, porém, prevêem que a chuva deve ser fraca ou ter apenas chuviscos durante o dia e a noite na Grande São Paulo, com possibilidade de precipitação um pouco mais volumosa no litoral, devido à proximidade com a frente fria, que passa pelo oceano. A conferir quem vai acertar.

Na faixa costeira do estado, a previsão é de temperaturas amenas, como na capital, com muitas nuvens e chuva isolada. Na Baixada Santista, estão previstas temperaturas variando de 15°C a 22°C. No litoral norte, a mínima tende a ser de 13°C e a máxima, de 23°C. Já no vale do Ribeira, a variação prevista é de 16°C a 22°C.

Em Campos do Jordão, na altitude da serra da Mantiqueira, a mínima prevista é de 8°C e a máxima, de 17°C. Já no vale do Paraíba, os termômetros podem variar de 11°C a 21°C. Em Campinas e em Sorocaba, a previsão é de 14°C a 21°C.

Mais a oeste do estado ainda vai fazer calor. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 15°C e a máxima, de 32°C, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas à tarde. Em Marília, a variação vai de 13°C a 29°C.

Em Bauru, os termômetros devem anotar mínima de 16°C e máxima de 26°C; em Araraquara, de 15°C a 29°C; em Araçatuba, de 18°C a 29°C; em São José do Rio Preto, de 18°C a 28°C; em Franca, de 15°C a 30°C; em Barretos, de 17°C a 31°C; e em Ribeirão Preto, de 16°C a 29°C.