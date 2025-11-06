SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Congresso aprova isenção do IR até R$ 5.000, Copom mantém Selic em 15%, Cúpula dos Líderes dá a partida na COP e outras notícias para começar esta quinta-feira (6).

CONGRESSO NACIONAL

Senado aprova projeto de isenção do Imposto de Renda até R$ 5.000. Medida também prevê desconto para quem ganha até R$ 7.350 por mês e cria imposto mínimo para alta renda.

BANCO CENTRAL

BC mantém Selic em 15% ao ano pela 3ª vez apesar da pressão do governo por corte de juros. Decisão foi unânime entre os membros do Copom e era esperada pelo mercado financeiro. Colegiado do BC adotou tom conservador, deixando indefinido o início da queda da taxa à frente.

AMBIENTE

Com príncipe William e Macron, Cúpula de Líderes debate Fundo de Florestas e dá partida na COP30. Presidente Lula abrirá o evento que também vai tratar de temas como financiamento climático e oceanos. Estão previstos discursos de representantes de mais de 130 países ao longo de dois dias.

JULGAMENTO DE BOLSONARO

Moraes avalia futuro de Bolsonaro e analisa ala da Papuda com presos vulneráveis e mais policiamento. Ministro vai decidir se ex-presidente fica preso em casa, na Papuda, na Polícia Federal ou no Exército. Chefe de gabinete de Moraes visitou Papuda para avaliar instalações.

COMATE AO NARCOTRÁFICO

Moraes determina que PF abra inquérito para investigar crime organizado no RJ. Decisão ocorre no âmbito da ADPF das Favelas, que impôs regras a operações policiais. Ministro do STF, que é relator da ação, ordena apuração autônoma.

CENSO 2022

União sem casamento ultrapassa matrimônio civil e religioso pela 1ª vez no Brasil, diz Censo. Percentual de pessoas em relação chamada de consensual chega a 38,9% em 2022. Situação está mais associada a pessoas com renda menor e adultos mais jovens, aponta IBGE.

ESTADOS UNIDOS

Mamdani escolhe equipe liderada só por mulheres com experiência pública para transição em Nova York. Prefeito eleito da maior cidade dos EUA nomeia integrantes que trabalharam em gestões anteriores. Jovem e com pouco tempo em cargos eletivos, Mamdani se cerca de time de origem migrante e bom trânsito político,

MÉXICO

Príncipe William visita o Cristo Redentor e refaz foto feita pela mãe em 1991. Herdeiro do trono britânico entrega prêmio esta noite no Rio e depois segue para a COP30, em Belém. Agenda na capital fluminense teve como foco questões ambientais.

TRÂNSITO

Carreta cai de ponte na marginal Tietê e deixa quatro feridos, um em estado grave. Veículo teria perdido o controle na alça de acesso da ponte Atílio Fontana e caído de cerca de 20 metros. Um ocupante foi socorrido em parada cardiorrespiratória, outro com fratura na perna e dois com escoriações.