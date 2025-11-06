Enquanto Belém (PA) se prepara para receber a COP 30, a partir da próxima segunda-feira (10), Salvador (BA) já vive clima de mobilizações por um futuro sustentável. Temas como justiça climática, cidades ecológicas e patrimônio ambiental estão na programação do Festival Nosso Futuro , como parte das celebrações dos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a França.

Até sábado (8), a capital baiana estará ocupada por eventos culturais, gastronômicos, exposições e oficinas com ativistas, artistas e empreendedores engajados na construção de territórios mais justos e sustentáveis. Evento reúne, em sua maioria, jovens franceses, brasileiros e africanos preocupados com o futuro do planeta, diante das mudanças climáticas.

Foi esse mesmo público que lotou, nessa quarta-feira (5), o Museu de Arte Moderna para a abertura oficial do Fórum Brasil-França: diálogos com a África, que contou com a presença do presidente francês Emmanuel Macron, ao lado de representantes do governo do Brasil e do Benim.

Ao se dirigir ao público presente, Macron falou da importância do diálogo e da capacidade de inovação para um futuro sustentável. O presidente francês destacou a arte como elo de comunicação entre Europa, África e América do Sul.

Eu espero muito desse triângulo amoroso, disse o francês em referência aos três continentes, provocando risadas dos presentes.

Também estiveram no evento o ministro das Relações Exteriores do Benim, Olushegun Adjadi Bakari, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis.

A ministra Margareth Menezes fez questão de enfatizar a importância das discussões e da inclusão dos jovens na temática, para que se encontre um lugar de futuro com dignidade para todos.

Para Bakari, a experiência de outras seis edições do fórum realizadas no continente africano, inclusive no Benim, confirma a identidade cultural comum entre os três mundos e reafirma a importância da cultura e da juventude à frente da construção de territórios inclusivos e mais justos.

O evento foi encerrado após a interação das autoridades com jovens presentes e com show do cantor Carlinhos Brown.

*Repórter viajou a convite do Instituto Francês

Festival Cidades do Futuro | Salvador | Sustentabilidad