BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Um voo rasante de um helicóptero das Forças Armadas, que atua na segurança da cúpula climática da ONU (Organização das Nações), a COP30, destelhou uma casa e causou prejuízo na estrutura de uma Unidade Básica de Saúde.

O incidente ocorreu nesta quarta-feira (5), em Belém (PA). Não houve registro de feridos.

Segundo o Comando Operacional Marajoara, o sobrevoo de baixa altura do helicóptero HM1 - Pantera do Exército Brasileiro faz parte de um treinamento para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI PR).

O comando disse que enviou equipes ao local, que constataram apenas danos materiais nos dois imóveis, que serão reparados e ressarcidos.

O fato ocorreu por volta das 9h30 da manhã desta quarta, na Travessa Mauriti, bairro da Pedreira. Com a força do vento, o forro da cozinha da casa da autônoma Adria Rayol, 23, desabou.

"Eu estava tomando café no quarto quando ouvi um estrondo, um barulho, e não entendi o que era. Meu filho estava brincando na cozinha e por pouco não foi atingido", diz.

No momento do incidente, só ela e o filho de dois anos estavam na casa, onde também moram outras duas pessoas da família. Rayol conta que a única reação foi proteger o filho.

"Corri para ver o que era e nos abrigamos atrás de uma porta, até o barulho acabar. Foi assustador", afirma.

Além do forro, uma TV da família foi danificada, mas ninguém se feriu. Assim que o barulho passou, a autônoma correu para a rua e soube que a manobra também havia causado prejuízos na Unidade Básica de Saúde da Pedreira, que fica ao lado da casa dela.

"Tinha muita gente correndo e saindo de lá. Quase atinge um rapaz que trabalha em uma banca que fica bem na frente daqui."

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a correria de pacientes dentro da unidade de saúde e vidraças quebradas.

A unidade de saúde segue em funcionamento normal. Depois do susto, ficou o medo do filho da autônoma Ádria Rayol.

"Meu filho ficou apavorado. Agora ele fica pensando que tudo é bicho ou monstro."