BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou agora há pouco à Cúpula do Clima, evento em Belém que antecede a agenda oficial da COP30. A previsão é que em breve ele comece a cumprimentar cada um dos líderes dos mais de 120 países e organizações presentes, entre presidentes, primeiro-ministros e outras autoridades.

Lula está em Belém desde sábado (1°). Na quarta-feira (5), ele participou de reuniões bilaterais com líderes de oito países, entre eles a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Tags:

Belém