SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu quatro advogados na manhã desta quinta-feira (6) investigados por suspeita de integrar o Comando Vermelho em Manaus, no Amazonas. Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

Os nomes dos advogados presos não foram divulgados.

De acordo com a investigação, o grupo é responsável por fazer a comunicação entre as lideranças da facção dentro e fora dos presídios. Para isso, aponta a PF, os advogados ?que têm acesso privilegiado ao sistema prisional? transmitem ordens, bilhetes e deliberações estratégicas da facção, simulando atos de advocacia para disfarçar as comunicações ilícitas e repasses financeiros.

A Operação Roque, desdobramento da Operação Xeque-Mate, tem o objetivo é desarticular o núcleo jurídico e operacional do Comando Vermelho no estado.

Ainda, segundo a PF, essa estrutura permitia a coordenação de represálias, acordos interestaduais e repasses de recursos ilícitos.

Os mandados foram cumpridos em endereços residenciais e escritórios dos advogados. Equipamentos eletrônicos, mídias digitais, documentos e dinheiro foram apreendidos.

Representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no estado acompanharam a operação.

A operação foi realizada pela Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. O grupo visa promover a integração e a cooperação entre as forças de segurança em ações de prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta.