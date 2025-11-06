SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo faz nesta quinta-feira (6) uma nova operação contra o comércio de bebidas falsificadas.

De acordo com o governo do estado, três pessoas foram presas em flagrante na operação. Na capital paulista, dois suspeitos foram detidos em depósitos clandestinos de garrafas de bebidas alcoólicas destiladas nos bairros Ermelino Matarazzo e Vila Cruzeiro, na zona leste da capital. Nos depósitos havia também rótulos e embalagens diferentes do modelo original.

O outro suspeito preso é o proprietário de um bar em Sertãozinho, no interio do estado.

As equipes estão na rua para cumprir 17 mandados de busca de apreensão ?9 na capital e outros nas cidades de Americana (1 mandado), Marília (1), Taquaritinga (3), Matão (1) e Sertãozinho (1). Também há um mandado a ser cumprido em Londrina, no Paraná.

Batizada de "Parece, mas não é", a operação teve início em janeiro deste ano, meses antes de estourar a crise do metanol no Brasil. Até o momento foram confirmados 59 casos de intoxicação por metanol no país e 15 mortes, a maioria em São Paulo (46 casos e 9 mortes).

No último mês, operações da Polícia Civil prenderam 46 pessoas suspeitas de participação na falsificação de bebidas alcoólicas e na distribuição de produtos contaminados.

A força-tarefa policial resultou ainda na apreensão de centenas de milhares de itens usados para falsificação, como vasilhames, garrafas, rótulos e lacres; além da interdição de distribuidoras, fábricas e bares.