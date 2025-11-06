SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O interesse de busca pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), atingiu o pico durante a semana da operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, considerada mais letal do país que deixou 121 mortos. A procura pelo nome do político cresceu 40 vezes nos últimos sete dias em relação ao período anterior, segundo dados do Google Trends.

O volume de pesquisas superou o registrado em outubro de 2022, quando Castro foi reeleito. Ele assumiu o governo definitivamente em 2021, após o impeachment de Wilson Witzel, de quem era vice.

Na última semana, as buscas por Castro também ultrapassaram as referentes ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, até então o mais procurado entre os chefes do Executivo estaduais.

Entre os principais temas associados ao nome de Castro no Google Trends estão a PEC da Segurança Pública, proposta pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que busca reforçar a atuação do governo federal na área e estabelecer diretrizes mínimas para os órgãos de segurança de todo o país.

O tema ganhou destaque após a operação no Rio e diante das discussões no governo Lula (PT) sobre medidas de enfrentamento ao crime organizado.

Também voltou ao debate o decreto GLO (Garantia da Lei e da Ordem), após o governador reclamar de uma suposta falta de apoio do Planalto em meio a ação no Rio. O dispositivo autoriza o uso das Forças Armadas com poder de polícia em situações específicas e também figurou entre os principais assuntos relacionados ao governador na última semana.

Outro assunto em alta sobre o governador na plataforma é o caso do ex-deputado estadual do Rio de Janeiro TH Joias, preso em setembro, acusado de envolvimento com a compra e venda de armas, drogas e equipamentos tecnológicos para o Comando Vermelho.

Nas redes sociais, internautas resgataram fotos em que ele aparece ao lado do governador. Durante seu mandato, TH participou de eventos públicos com a Polícia Militar, como a entrega de viaturas blindadas, ao lado de Castro. Era comum também que publicasse vídeos com o governador em suas redes.

Entre as dúvidas mais buscadas sobre o governador estão se ele é gago ?tema que o próprio abordou em artigo de opinião publicado na Folha em janeiro de 2022, intitulado "A vez de o gago falar". Ele voltou a tratar do assunto em sua propaganda eleitoral daquele ano, afirmando que a gagueira já o magoou, mas acabou se tornando "uma forma de superação".