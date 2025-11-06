BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Colômbia, Gustavo Petro, chegaram ao evento. Aliados do presidente Lula na América do Sul, os dois são forte defensores de políticas que visam mitigar as mudanças climáticas; o colombiano, aliás, já chegou a pressionar o Brasil a não extrair petróleo na Amazônia. A presença deles se contrapõe à ausência do presidente argentino, Javier Milei. Colômbia e Chile têm as maiores economias da América do Sul depois de Brasil e Argentina.