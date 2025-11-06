SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 33 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal nesta quinta-feira (06) após fazer ameaças a autoridades internacionais e tentar entrar na Embaixada dos Estados Unidos com uma mala.

Suspeito, que não teve identidade divulgada, foi alvo de mandado de busca e apreensão após Serviço Secreto dos EUA buscar a polícia brasileira. Segundo a PCDF, o órgão americano buscou as autoridades brasileiras no fim de outubro, quando seguranças da embaixada em Brasília impediram a entrada dele na embaixada local.

Antes de tentar entrar na embaixada com uma mala, ele enviou e-mails com ameaças a autoridades americanas. Ele também teria escrito mensagens de cunho antissemita e racista para outras pessoas, sempre por meios eletrônicos, segundo as investigações.

Na casa do homem foram apreendidos documentos e um caderno com anotações que indicam que ele tentaria entrar nos EUA ilegalmente. Ele entraria no país americano começando sua viagem pela Guatemala.

Mensagens escritas nas paredes da casa do homem foram encontradas pela polícia, entre elas, a frase "shoot to kill" (atire para matar, em inglês). Suásticas e outros desenhos também foram fotografados pelos agentes.

Operação tem "caráter preventivo" e busca impedir propagação de discursos de ódio, segundo a polícia. Um dos pontos da investigação é entender se o homem tem ligação com algum grupo extremista que "ameace a paz social" no país.

Homem não foi preso, já que era apenas alvo de mandado de busca e apreensão. O nome dele não foi divulgado e o UOL não conseguiu até o momento contato com a defesa dele.