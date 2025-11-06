SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um tiroteio em uma viela no bairro Capelinha de São Caetano, periferia de Salvador, deixou duas pessoas mortas, incluindo uma menina de 12 anos, na noite desta quarta-feira (5).

O episódio aconteceu por volta das 19h, quando um grupo de crianças e adolescentes jogava futebol em frente a suas casas. Testemunhas afirmaram que homens armados trocavam tiros quando entraram na rua Mamorana.

Edson Ferreira de Oliveira, 47, e Yasmin Sacramento Damascena, 12, foram atingidos por disparos. O homem morreu no local, e a criança foi levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Também ficaram feridos durante a ação um homem de 18 anos e um adolescente de 13 anos. Ambos foram encaminhados para unidades de saúde.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil da Bahia, que apura a autoria e motivação dos crimes. A Polícia Militar informou que o patrulhamento na região foi intensificado.

Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que 58 adolescentes foram vítimas de arma de fogo em Salvador e a região metropolitana ao longo de 2025. Desses, 38 morreram.

A Bahia registrou 4.255 mortes violentas entre janeiro e setembro deste ano. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública e incluem homicídio, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte, feminicídio e mortes decorrentes ações policiais.